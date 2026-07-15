Ставропольский край потерял 26% объемов жилищного строительства за полгода

По итогам первых шести месяцев 2026 года объем введенного жилья в Ставропольском крае сократился на 25,7% относительно аналогичного периода предыдущего года — до 935,3 тыс. кв. м, свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жилищное строительство в Ставропольском крае заметно замедлилось: по данным регионального статистического ведомства, за январь–июнь 2025 года в эксплуатацию было сдано 935,3 тыс. кв. м жилья — на четверть меньше, чем годом ранее.

Наиболее ощутимое падение зафиксировано в секторе индивидуального домостроения. Частные застройщики возвели 585,6 тыс. кв. м — этот показатель снизился на 28,9% по сравнению с первым полугодием предшествующего года. Таким образом, именно частный сегмент внёс наибольший вклад в общую отрицательную динамику отрасли.

В территориальном разрезе лидером по объему сданного жилья остаётся краевая столица: в Ставрополе введено 308,4 тыс. кв. м. На втором месте расположился Шпаковский муниципальный округ с показателем 141,2 тыс. кв. м, на третьем — Предгорный округ, где построено 88,9 тыс. кв. м.

На общем стагнирующем фоне выделяется ряд территорий, продемонстрировавших положительную динамику. Прирост объемов ввода жилья отмечен в Минераловодском округе — плюс 40,3%, в Невинномысске — плюс 32,2%, а также в Пятигорске — плюс 21,9%.

Снижение носит устойчивый характер: еще по итогам первого квартала 2026 года застройщики и частные владельцы возвели в регионе 5,2 тыс. квартир совокупной площадью 543,3 тыс. кв. м, что оказалось на 35,8% меньше показателей аналогичного периода годом ранее. Эксперты связывают торможение отрасли с сокращением доступности льготной ипотеки и общим удорожанием строительных материалов — факторами, в равной мере затронувшими как профессиональных девелоперов, так и граждан, возводящих жилье собственными силами.

Станислав Маслаков