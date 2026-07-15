Минобр: ставропольские учителя не получили прибавку к зарплате из-за СВО

Ставропольские учителя не дождались обещанного повышения окладов в летний период. Индексация окладов педагогических работников Ставропольского края, запланированная на 1 июля, перенесена на осень — министр образования региона Мария Смагина объяснила сдвиг сроков бюджетными ограничениями и нагрузкой, связанной с проведением СВО. Об этом чиновница заявила во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Марии Смагиной Фото: Telegram-канал Марии Смагиной

Ранее работникам образовательной сферы анонсировали рост зарплат на 10% в два этапа — в январе и июле 2026 года. Однако обещанные выплаты так и не поступили. Помимо финансовых претензий, часть педагогов указала на необходимость самостоятельно приобретать учебное оборудование для занятий с детьми.

Министр образования Ставропольского края, активный член партии «Единая Россия» Мария Смагина в ответ на претензии педагогов подтвердила: июльская индексация действительно отменена.

«Внесены изменения. Планируется индексация с 1 октября. С 1 июля, к сожалению, индексации не будет. Это связано с бюджетной сдержанностью нашего региона, сложностями, СВО», — заявила чиновница.

Вместе с тем министр утверждает, что первый этап повышения — январская прибавка в 10% — ставропольскими педагогами уже получен. Таким образом, речь идет исключительно о переносе второй части индексации.

В качестве дополнительной меры поддержки отрасли краевые власти намерены провести ревизию штатного расписания школ и оптимизировать укомплектованность учреждений — это, по замыслу чиновников, должно создать условия для дальнейшего роста учительского вознаграждения.

Станислав Маслаков