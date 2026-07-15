Предложение курортной недвижимости в Петербурге и Ленобласти за полгода выросло на 86%

Объем предложения на первичном рынке курортной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 86% и достиг 420 лотов. Такие данные приводят аналитики NF GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост предложения связан с выходом нового проекта

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рост предложения связан с выходом нового проекта

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рост предложения связан с выходом нового проекта «Место Рощино» в Выборгском районе Ленинградской области. В комплексе предусмотрен 341 лот, включая курортное жилье и сервисные апартаменты.

При этом средневзвешенная цена предложения за шесть месяцев снизилась на 16% — до 557 тыс. рублей за квадратный метр. Аналитики объясняют это появлением на рынке нового проекта с ценой ниже средней.

По оценке NF GROUP, за первое полугодие на рынке курортной недвижимости Петербурга и Ленобласти может быть заключено около 100 сделок — это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем предложения по-прежнему сосредоточен в Курортном районе Петербурга и Выборгском районе Ленинградской области. На бизнес-класс приходится 84% всех лотов, а средняя площадь объекта составляет около 50 кв. м.

По словам партнера и регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF GROUP Ольги Широковой, рынок курортной недвижимости Петербургской агломерации продолжает формироваться. Его развитию способствует растущий интерес к отдыху внутри региона, а также накопленный опыт развития городских апарт-отелей.

Карина Дроздецкая