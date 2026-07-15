В Калининградской области 67,7% местных дорог соответствуют нормативам

В Калининградской области 67,7% автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствуют нормативным требованиям. По этому показателю регион занимает 19-е место среди субъектов России, свидетельствуют данные Калининградстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская область вошла в топ-3 СЗФО по качеству местных дорог

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Калининградская область вошла в топ-3 СЗФО по качеству местных дорог

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Средний показатель по стране составляет 54,7%, а по Северо-Западному федеральному округу — 49,6%. Среди регионов СЗФО Калининградская область находится на третьем месте, уступая Мурманской области (71,1%) и Ленинградской области (68%). Годом ранее регион занимал вторую строчку.

По данным статистики, на конец 2025 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в области достигла 9 179,1 км, что на 507,3 км больше, чем десятью годами ранее. Из них 7 861,9 км составляют дороги с твердым покрытием.

По итогам 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляла 66,9%. Тогда Калининградская область занимала 18-е место в общероссийском рейтинге.

Матвей Николаев