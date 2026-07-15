Песков о новых санкциях США, «страшилках» Латвии и ситуации с паводками
Песков рассказал о сигналах от США по украинскому урегулированию
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России прокомментировал санкции США, паводки в Свердловской области и утверждения Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру стран Балтии. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Переговоры с США
- В Кремле фиксируют и анализируют заявления президента США Дональда Трампа о возможности принятия новых санкций против России.
- США дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта после того, как решат проблемы вокруг Персидского залива.
Контакты с Сербией
- Россия не передавала через приехавшего в Киев президента Сербии Александра Вучича послание Владимиру Зеленскому.
- До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию.
Отношения со странами Балтии
- Кремль осуждает намерение Латвии запретить русский язык в СМИ.
- Ненависть к России и ко всему русскому Латвия проявляет давно.
- Заявления литовской разведки о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы — свежая порция страшилок.
- Прибалтика пугает население, чтобы подтянуть в регион побольше инфраструктуры НАТО.
Паводки в России
- Президенту Путину доложено о ситуации с паводками в Свердловской области. Региональные власти принимают все необходимые меры.