Песков назвал страшилками заявления о планах атаковать инфраструктуру Прибалтики

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал свежей порцией страшилок заявление литовской разведки о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы.

«Это именно свежая порция таких "страшилок" для того, чтобы продолжить промывание мозгов, для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации», — сказал Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, «для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях».

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS сообщил, что власти страны располагают разведывательной информацией, согласно которой российская сторона планирует атаки на государственную инфраструктуру, в связи с чем будут усилены меры безопасности объектов энергетики и транспорта.