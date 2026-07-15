Путину доложили о ситуации с паводком на Урале

Владимир Путин знает о ситуации с паводками в Свердловской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами (Свердловскую.— “Ъ”) область»,— сказал господин Песков. Он добавил, что президент каждый день получает сводки от МЧС и других ведомств обо всех происшествиях во всех регионах России.

Дмитрий Песков заверил, что местные власти и МЧС сейчас принимают необходимые меры. Ситуация, по его словам, зависит от дальнейших погодных условий.

В июне на территории Свердловской области выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках продолжает расти. В 23 муниципалитетах региона ввели режим повышенной готовности, в пяти — режим ЧС. Только за последние сутки паводком затопило 177 домов. Сейчас в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, пять дачных домов, 1760 приусадебных участков.