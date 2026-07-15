Путину доложили о ситуации с паводком на Урале
Владимир Путин знает о ситуации с паводками в Свердловской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: МЧС России
«Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами (Свердловскую.— “Ъ”) область»,— сказал господин Песков. Он добавил, что президент каждый день получает сводки от МЧС и других ведомств обо всех происшествиях во всех регионах России.
Дмитрий Песков заверил, что местные власти и МЧС сейчас принимают необходимые меры. Ситуация, по его словам, зависит от дальнейших погодных условий.
В июне на территории Свердловской области выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках продолжает расти. В 23 муниципалитетах региона ввели режим повышенной готовности, в пяти — режим ЧС. Только за последние сутки паводком затопило 177 домов. Сейчас в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, пять дачных домов, 1760 приусадебных участков.
Паводки на Урале и в Свердловской области, в частности, происходят не первый год. Так, Гидрометцентр РФ ещё в марте 2025 года прогнозировал вероятные затопления населённых пунктов региона, особенно расположенных в поймах рек Тура и Ница, из-за весеннего паводка. Для подготовки к паводкам, дорожные службы Свердловской области уже в марте 2025 года использовали бензопилы и взрывчатку для освобождения мостов ото льда. На эти цели, а также на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, были зарезервированы значительные средства.
Ситуация с паводками в регионах Урала и Поволжья в 2024 году была названа МЧС рекордной. В апреле 2024 года паводки затронули 34 региона России, включая Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области, где также вводились режимы ЧС. Только в Оренбургской области весной 2024 года было затоплено более 15 тысяч жилых домов и более 23 тысяч приусадебных участков, а ущерб инфраструктуре оценили в 40 миллиардов рублей. На этом фоне в Госдуму внесён законопроект, который призван ввести обязанность регионов формировать региональные программы по страхованию от ЧС.