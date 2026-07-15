Песков: в Кремле внимательно слушают заявления Трампа о новых санкциях

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние годы политика Дональда Трампа в отношении России отличалась противоречивостью. Он неоднократно выражал желание улучшить отношения с Москвой, а также заявлял о потенциальной возможности отмены санкций. При этом, Трамп также рассматривал введение новых ограничительных мер или ужесточение действующих. Например, в мае 2025 года он заявлял, что «абсолютно точно» рассматривает ужесточение санкций из-за атак на Украину, несмотря на готовность Белого дома поддержать жесткие санкции, если Россия не пойдет на уступки в переговорах. В мае этого же года он пояснил, что не вводит новые санкции, так как есть шанс добиться мира на Украине, хотя позже пригрозил жесткими вторичными санкциями против России, если не удастся достичь договоренности по Украине.

Заявления Трампа о санкциях против России часто менялись. Он утверждал, что может предложить России ослабление санкций в авиаотрасли, но при этом давал понять, что «все варианты» по санкциям рассматриваются и могут быть как ужесточены, так и ослаблены. В октябре 2025 года он выбрал средний по жесткости вариант санкций, направленный на энергетическую отрасль России, и тогда же Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».