В Кремле осудили призывы властей Латвии запретить русский язык в СМИ

Кремль осуждает предложения властей Латвии запретить использование русского языка в государственных СМИ страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это невозможно не осуждать, потому что поражаются в правах огромное количество жителей страны»,— заявил господин Песков. По его словам, «ненависть ко всему русскому и русскоязычному» — это «постоянная характеристика» властей Латвии. «Здесь можно выразить только неприятие»,— добавил он.

Комитет Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержал планы дальнейшего ограничения русскоязычного контента в госСМИ, сообщает портал LSM. Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что «основания для существования контента на русском языке» в независимом государстве и «в нынешней военной ситуации» отсутствуют.