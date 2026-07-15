Песков: США сигнализируют о готовности вернуться к переговорам по Украине

США дают России понять, что готовы вернуться к работе над урегулированием украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, Вашингтон будет готов к этому после того, как «решит проблемы» вокруг Персидского залива. «Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы ... оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования»,— сказал он на брифинге.

За несколько дней до подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном президент США Дональд Трамп заявил, что возобновит посредничество по Украине по окончании конфликта с Тегераном.