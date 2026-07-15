В Мышкине дебаркадер обустроили для инвалидов по требованию прокуратуры

В Мышкине дебаркадер оборудовали для маломобильных граждан после вмешательства транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Надзорное ведомство выявило, что на дебаркадере не было тактильно-контрастных указателей и не дублировалась звуковая и зрительная информация. По мнению прокуратуры, это затрудняло доступ инвалидов к объекту. Прокурор внес представление собственнику. Также в отношении хозяина плавучего объекта возбудили дело об уклонении от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры (ст. 9.13 КоАП РФ).

«Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения устранены, виновный работник организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова