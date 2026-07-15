В Сальском районе нашли сырную продукцию из нелогичного объема сырья с помощью ИИ

В Ростовской области с помощью искусственного интеллекта и аналитических модулей выявили нарушения при производстве продуктов на предприятии в Сальском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Система зафиксировала, что на производстве оформили сертификат на молочную продукцию с превышением молочно-жирового баланса сырья по отношению к готовому продукту. Так, из творога и сыра сулугуни изготовили рулеты из сыра, но при этом количество жира в сырье составило 5,2 кг, тогда как в готовой продукции — 7,4 кг, что физически невозможно.

Предприятию объявили предостережение. Материалы направили в управление ветеринарии области и прокуратуру. Производственный сертификат аннулировали.

Константин Соловьев