В Зверево и поселках Красносулинского района остановили подачу воды
В Ростовской области из-за аварийных работ на территории насосной станции (НС-4) временно остановили подачу воды в поселки Красносулинского района. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сейчас воду не подают в хутора Тацин, Комиссаровка, Михайловка, Холодный Плес, Лихой, а также поселки Розет, Трудовой и Молодежный.
Кроме того, по словам министра, в Зверево водоснабжение будет подаваться по графику. Ориентировочное время завершения ремонта уточняется.