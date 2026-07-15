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В Зверево и поселках Красносулинского района остановили подачу воды

В Ростовской области из-за аварийных работ на территории насосной станции (НС-4) временно остановили подачу воды в поселки Красносулинского района. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас воду не подают в хутора Тацин, Комиссаровка, Михайловка, Холодный Плес, Лихой, а также поселки Розет, Трудовой и Молодежный.

Кроме того, по словам министра, в Зверево водоснабжение будет подаваться по графику. Ориентировочное время завершения ремонта уточняется.

Константин Соловьев

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