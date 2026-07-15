Ставрополье переведет закупки топлива для экстренных и коммунальных служб на прямые контракты

Власти Ставропольского края организуют закупки топлива по прямым контрактам с крупными нефтяными компаниями для транспорта социально значимых служб. Такое поручение губернатор Владимир Владимиров дал на заседании оперативного штаба по обеспечению региона горюче-смазочными материалами, сообщили в пресс-службе главы края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет о топливном обеспечении автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб, а также региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Губернатор также поручил профильным министерствам актуализировать перечни техники, имеющей право на обеспечение по прямым контрактам. В списках должны остаться только автомобили, непосредственно задействованные в выполнении производственных и технологических задач, тогда как административный транспорт планируется исключить.

Отдельное поручение дано министерству сельского хозяйства Ставропольского края. Ведомство должно заранее сформировать планы закупки топлива для проведения осенней полевой кампании.

Вопрос обеспечения региона горюче-смазочными материалами остается на особом контроле краевых властей после возникшего в июне повышенного спроса на топливо. Ранее на отдельных автозаправочных станциях вводились ограничения на отпуск бензина, а в регион были направлены дополнительные объемы топлива для стабилизации ситуации.

Валерий Климов