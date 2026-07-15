Ставропольцы вложили в программу долгосрочных сбережений почти 11,4 млрд рублей

Жители Ставропольского края с начала действия Программы долгосрочных сбережений (ПДС) направили в нее почти 11,4 млрд руб. Об этом сообщили в ставропольском отделении Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным регулятора, на конец мая 2026 года жители региона заключили более 219 тыс. договоров по программе. Только за первые пять месяцев текущего года было оформлено свыше 42 тыс. новых договоров, а объем взносов составил 866 млн руб.

Как отметил управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов, интерес к программе связан в том числе с уровнем доходности.

«В первом квартале 2026 года доходность негосударственных пенсионных фондов находилась в диапазоне 13,1–13,9%. Это один из факторов, который способствует росту популярности программы долгосрочных сбережений, в том числе в Ставропольском крае»,— сказал господин Тикунов.

По данным Банка России, Ставропольский край остается лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по количеству заключенных договоров ПДС и объему привлеченных средств.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с 2024 года. Она предусматривает добровольное формирование накоплений через негосударственные пенсионные фонды с возможностью государственного софинансирования, налоговых льгот и получения инвестиционного дохода.

Валерий Климов