Global Group переедет на новый склад в Петербурге

Компания Global Group арендовала 2,7 тыс. кв. м в офисно-складском комплексе «Терра Логистика» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Брокером сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

Новые площади потребовались компании в связи с переездом с прежнего склада на Митрофаньевском шоссе, где планируется строительство жилого комплекса. Одним из ключевых требований арендатора было расположение объекта в черте города для обеспечения оперативных поставок скоропортящейся продукции.

Кроме того, компании был необходим офисный блок и достаточная электрическая мощность для установки оборудования. Перед переездом склад оснастили морозильными и холодильными камерами для хранения широкого ассортимента продукции.

«Рынок Санкт-Петербурга уже долгое время существует в условиях дефицита низкотемпературных складов. Интерес девелоперов к этому сегменту сдерживает высокая стоимость строительства и ограниченная ликвидность таких площадей. Нехватка предложения вынуждает компании арендовать сухие склады и самостоятельно адаптировать их под свои задачи»,— отметил сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Офисно-складской комплекс «Терра Логистика» расположен между Московским и Витебским проспектами. Общая площадь объекта составляет 25,8 тыс. кв. м. Комплекс был построен в 2013 году и включает сухие и мультитемпературные складские помещения, а также офисные площади.

Global Group — один из крупнейших поставщиков продуктов питания для сегмента HoReCa в России. Компания работает в Петербурге, Москве и Краснодарском крае, среди ее клиентов — РЖД, «Комус», ресторанные сети «Кофемания» и «Чайхана №1», Novikov Group и White Rabbit Family.

Карина Дроздецкая