В Ростовской области разыскивают сбежавшую пуму

В Цимлянском и Константиновском районах разыскивают пуму, которая могла сбежать от хозяев. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

О появлении хищника рассказали в станице Красноярской Цимлянского района. По информации ведомства, пума обитает исключительно на территориях Северной и Южной Америк. Вероятнее всего, животное было завезено в Россию нелегально и убежало от хозяев.

В министерстве отметили, что в случае, если человек столкнется с пумой, необходимо сохранять спокойствие, чтобы не спровоцировать охотничий инстинкт. Кроме того, нельзя поворачиваться к пуме спиной – необходимо медленно отступать, глядя прямо в глаза, но не на морду животного.

Жителей районов предупреждают: не убегайте — бегство спровоцирует хищническое поведение пум, если хищник проявляет агрессивное поведение, постарайтесь казаться крупнее — поднимите руки или распахните куртку над головой, шумите: кричите или используйте звуковые сигналы, не приближайтесь к пуме, не загоняйте в угол — дайте ей достаточно места, чтобы убежать.

Константин Соловьев