Суд взыскал с кисловодского застройщика долги по зарплате на 10,5 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Кисловодска о взыскании со строительной компании задолженности по зарплате перед 45 сотрудниками на сумму 10,5 млн руб. и компенсации морального вреда в размере 450 тыс. руб. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Прокуратура Кисловодска провела проверку по обращению работников местной строительной фирмы и выявила нарушения трудового законодательства. Выяснилось, что с июня 2025 по май 2026 года организация накопила долг по заработной плате перед 45 сотрудниками на сумму свыше 10,5 млн рублей.

Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с работодателя задолженности по зарплате в размере 10,5 млн рублей, а также компенсации морального вреда на 450 тыс. рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Исполнение судебного решения и фактическое восстановление трудовых прав граждан остаются на контроле прокуратуры.

Тат Гаспарян