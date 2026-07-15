В Петербурге и Ленобласти прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции совместно с ФСБ провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего силовики проверили более 317 человек

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Всего силовики проверили более 317 человек

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рейд прошел на территории Московского района Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области. Силовики проверяли стройки, частный сектор, садоводства, хозяйственные объекты, а также дороги вблизи аэропорта Пулково.

Всего правоохранители проверили более 317 человек, среди них 159 иностранных граждан. По итогам мероприятий 19 человек доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении 18 иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания на территории страны. Еще одного человека привлекли к ответственности за проживание без документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции в рамках рейда проверили 173 транспортных средства и составили 18 административных материалов за нарушения правил дорожного движения.

Карина Дроздецкая