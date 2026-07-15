Ростовский суд вынес приговор за подготовку теракта на железной дороге на Запорожье

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Евгения Чухно и Павла Гортенко. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и подготовке акта международного терроризма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в период с 24 февраля по март 2022 года неустановленные лица на Украине, действуя в интересах СБУ и других украинских вооруженных формирований, создали террористическое сообщество. В марте того же года к нему присоединился Чухно, его задачей стал поиск нового участника группы. С помощью уговоров и угроз Чухно привлек к участию Гортенко.

По отведенной роли Павел Гортенко извлек взрывные устройства из тайника, оборудовал новый и сообщил о его местонахождении сообщникам. Евгений Чухно вместе с другим лицом забрали устройства и перенесли их на железнодорожные пути в окрестностях села Трудового, где установили мины под бетонные шпалы и привели их в боевое состояние. Привести умысел в исполнение не удалось — пути в тот момент не эксплуатировались, и детонации не произошло.

Кроме того, в марте 2022 года Чухно получил от постороннего лица информацию о тайнике с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывным устройством вблизи того же села. Он извлек содержимое тайника и перенес его в новое укрытие, где хранил до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов 9 апреля 2024 года.

Приговором суда Чухно назначено 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штраф в 750 тыс. руб. Гортенко приговорен к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в 600 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев