В Ярославской области исправляют дефекты на 600 отремонтированных дорогах

В Ярославской области дефекты выявили на 658 отремонтированных муниципальных дорогах, находящихся на гарантии, идет их исправление. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Специалисты проверили 1 401 дорогу, которая была отремонтирована в прошлые годы. На половине из них были выявлены дефекты. Подрядчики будут устранять их в рамках гарантийных обязательств. Так, уже устранено 63% дефектов.

Лучшим в этой работе губернатор назвал Мышкинский округ, где все недостатки уже устранили. Еще более 90% дефектов отработали в Борисоглебском и Даниловском округах. В Ярославле и Рыбинске устранили 70% дефектов. Менее 30% дефектов — в Гаврилов-Ямском, Первомайском, Ростовском и Некрасовском округах.

«Поставил задачу завершить устранение всех выявленных дефектов до конца июля. Уже на рубеже июля и августа подведем окончательные итоги»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова