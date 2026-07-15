В Красносулинском районе хутор и поселок остались без воды из-за порыва

В Красносулинском районе из-за порыва водовода ограничили водоснабжение в двух поселках. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Порыв произошел на улице Степной. Из-за этого временно снижено давление водоснабжения в поселке Розет и хуторе Тацин. Завершить ремонтные работы бригады ГУП РО «УРСВ» планируется к 13:00. Отмечается, что на период работ организован подвоз воды.

Константин Соловьев