Axios: Трампу представили план «сокрушительных ударов» по Ирану
Президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками администрации совещание, на котором обсуждали увеличение числа ударов по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.
По информации собеседников Axios, в совещании участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники.
На встрече обсуждались планы нанесения «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам в Иране в дополнение к атакам в Ормузском проливе, уточнили источники.
США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Перемирие было нарушено после того, как США обвинили Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. За последние сутки США ударили по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива, а КСИР — по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран откажется от переговоров с Вашингтоном.
Эскалация между США и Ираном, приведшая к обмену ударами и обсуждению расширения военных действий, началась после того, как переговоры по мирному соглашению зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп ранее рассматривал возможность возобновления бомбардировок и нанесения ударов по ранее нетронутым целям в Иране, а также возвращение к «Проекту Свобода» по военному сопровождению судов в Ормузском проливе. Данная ситуация усугубляется тем, что часть американских чиновников сомневается в перспективах переговоров.
Президент Трамп также ранее заявлял, что удары по Ирану будут продолжаться непрерывно, пока не будет достигнута цель установления мира на Ближнем Востоке. США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года, и министр обороны Израиля Исраэль Кац тогда отмечал, что конфликт будет продолжаться столько, сколько потребуется. Тегеран, в свою очередь, не исключал обогащение урана до 90% в случае возобновления боевых действий, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил сокрушительными ударами по региону, если США или Израиль возобновят атаки.