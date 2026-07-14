Иран атаковал авиабазу США в Иордании, с которой ударили по школе в Минабе
Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе Ирана по американской базе в Иордании. Иорданские власти подтвердили факт атаки, но настаивают, что ракеты были перехвачены.
«Место дислокации американского противника на авиабазе в Иордании подверглось ракетному обстрелу... Мы наказали американских преступников», — указано в заявлении КСИР.
Утверждается, что именно с этой базы 28 февраля, в первый день американо-израильской операции против Ирана, был нанесен удар по школе в Минабе. В результате погибли, по разным данным, около 170 человек, большинство — дети.
В обращении к властям и народу Иордании КСИР заявил, что Иран «не только не питает вражды к вашей стране, но и любит вас, благородный народ, который понимает боль и угнетение палестинского народа больше, чем любая другая нация, и осведомлен о преступлениях сионистского режима». В заявлении иорданские власти призвали ликвидировать американские базы на своей территории.
Иорданское информагентство Petra сообщило, что средства ПВО перехватили четыре иранские ракеты. Сообщается, что жертв и материального ущерба не допущено. Власти США данные об атаке на базу не комментировали.
Иранские удары по американским базам в Иордании являются частью более широкой серии ответных действий после военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года. В рамках этой операции американские ВВС атаковали иранские ядерные объекты, склады ракет и беспилотников. В ответ Иран предпринял атаки на американские военные базы в различных странах Ближнего Востока, включая Катар, Бахрейн и Кувейт, а также наносил ракетные удары по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что продолжит атаки, если «американская террористическая армия» будет проявлять агрессию.
Эти действия Ирана соответствуют заявленной им стратегии, согласно которой американские военные базы рассматриваются как «законные цели» в случае нападения США на Иран. Ранее иранские власти предупреждали США, что американские базы не будут в безопасности, если Вашингтон поддержит агрессивные действия Израиля. Это произошло вскоре после того, как Иран запустил десятки ракет и беспилотников в сторону Израиля в ответ на удар по своему консульству в Дамаске.