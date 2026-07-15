КСИР заявил об ударах по объектам Пятого флота США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по объектам Пятого флота США в Бахрейне, текст заявления приводит агентство Tasnim. Атака стала ответом на попытку США установить контроль над Ормузским проливом, указано в заявлении.

По информации КСИР, удар был нанесен по центру управления NS1, командно-диспетчерскому пункту, крупным складам военных деталей и оборудования, а также по топливохранилищам.

Сегодня США тоже наносили удары по Ирану. Были поражены военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана, сообщили в Центральном командовании США. Бомбардировки длились семь часов.