КСИР заявил об ударах по объектам Пятого флота США в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по объектам Пятого флота США в Бахрейне, текст заявления приводит агентство Tasnim. Атака стала ответом на попытку США установить контроль над Ормузским проливом, указано в заявлении.
По информации КСИР, удар был нанесен по центру управления NS1, командно-диспетчерскому пункту, крупным складам военных деталей и оборудования, а также по топливохранилищам.
Сегодня США тоже наносили удары по Ирану. Были поражены военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана, сообщили в Центральном командовании США. Бомбардировки длились семь часов.
Эскалация между США и Ираном обострилась после того, как 8 июля страны возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении ранее подписанного меморандума о взаимопонимании. Этот документ был заключен 18 июня и должен был стать основой для мирных переговоров, но вскоре был сведен на нет из-за принципиальных разногласий по контролю над Ормузским проливом.
КСИР неоднократно заявлял, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе», делая предупредительные выстрелы по судам, пытающимся пересечь его. В ответ на удары Ирана по контейнеровозу GFS Galaxy, США начали новую серию атак по иранским объектам. Ранее США уже наносили удары по территории Ирана, включая портовые города и острова в Персидском заливе, а также телекоммуникационную вышку к югу от острова Кешм. Целями этих атак назывались иранские батареи ПВО и радары в районе Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании, в том числе штаб-квартиру Пятого флота США в Бахрейне, авиабазы и другие стратегические объекты. Ситуация на Ближнем Востоке сейчас находится на грани новой войны из-за возобновившегося военного противостояния.