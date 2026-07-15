Трамп пообещал уничтожить электростанции и мосты Ирана ради переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по Ирану будут продолжаться, пока он не прикажет их остановить. Для этого властям Исламской Республики необходимо вернуться к переговорам с Вашингтоном, сказал президент.

«Следующая неделя станет очень плохой для них, потому что на следующей неделе дело дойдет до электростанций.., до мостов. Мы выведем из строя все их электростанции, мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Поводом для возобновления боевых действий стали атаки Корпуса стражей исламской революции на суда в Ормузском проливе. Накануне стало известно, что Дональд Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении войны с Ираном — это позволяет ему вести боевые действия без одобрения конгрессменов еще 60 дней. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании с США «больше не существует».