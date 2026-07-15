США объявили о завершении семичасовой волны ударов по Ирану

США завершили волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. В течение семи часов были поражены военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана, указано в заявлении.

По информации CENTCOM, при атаке использовались истребители, БПЛА и корабли. Удары наносились по ракетным базам, военно-морским силам, системам береговой охраны и базам БПЛА Ирана.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на главный центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина-Абдулла в Кувейте, а также об ударах по базе США в Иордании и поражении объектов американского флота в Бахрейне.