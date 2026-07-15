США объявили о завершении семичасовой волны ударов по Ирану
США завершили волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. В течение семи часов были поражены военные объекты вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана, указано в заявлении.
По информации CENTCOM, при атаке использовались истребители, БПЛА и корабли. Удары наносились по ракетным базам, военно-морским силам, системам береговой охраны и базам БПЛА Ирана.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на главный центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина-Абдулла в Кувейте, а также об ударах по базе США в Иордании и поражении объектов американского флота в Бахрейне.
Удары США по иранским объектам являются частью продолжающегося противостояния, которое включает в себя регулярные обмены атаками между двумя странами. Ранее США наносили удары по Ирану, называя это ответом на агрессию в Ормузском проливе и нападения на коммерческие суда. В свою очередь, Иран отвечал атаками на американские военные базы в таких странах, как Кувейт, Бахрейн и Иордания.
Эти действия происходили на фоне напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива, который Иран неоднократно угрожал закрыть для судоходства, если США продолжат свое вмешательство в регионе. Американские силы призывают Иран не допускать опасных действий в проливе и заявляют о готовности обеспечить свободу судоходства. Перемирие между США и Ираном было нарушено, и стороны обвиняли друг друга в эскалации.