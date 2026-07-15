КСИР заявил об уничтожении установок HIMARS и комплекса Patriot в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ракетами и беспилотниками атаковал базу ВС США в Кувейте. В числе пораженных целей названы американский центр спутниковой связи, радар ПВО и ПРО, зенитно-ракетный комплекс Patriot, база снабжения, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Иранская сторона назвала атаку ответом на ночные удары американской авиации по объектам на юге Ирана. Бомбардировкам, согласно заявлению КСИР, подверглись зернохранилище в провинции Хузестан и завод минеральной воды в Иламе. В КСИР подчеркнули, что дислоцированные в Кувейте подразделения США служат основным плацдармом для проведения американских операций против Ирана.
Командование КСИР обратилось к гражданам Кувейта. Военные заверили, что у них нет к ним враждебным намерений. Они призвали кувейтский народ изгнать американские силы со своей территории. «Чистая земля Кувейта не должна быть оккупирована преступниками, которые только за последние два года истребили 70 тысяч палестинцев, включая 20 тысяч детей в героической Газе, и совершили трагедию в школе Минаба»,— заявили в КСИР.
Сегодня ночью США бомбили территорию Ирана семь часов подряд, сообщили ранее в Центральном командовании ВС США. В военном ведомстве заявили, что удары наносились по ракетным базам, военно-морским силам, системам береговой охраны и базам БПЛА.
Иран и США находятся в состоянии активного вооруженного конфликта, обмениваясь ударами. Атаки КСИР по американским базам в Кувейте и других странах региона являются ответной мерой на удары США и Израиля по иранским объектам. Эти обмены ударами происходят на фоне продолжающихся военных операций, начавшихся в конце февраля. Центральное командование ВС США ранее заявляло о нанесении ударов по более чем 300 целям в Иране, включая склады ракет и БПЛА, средства ВМС и коммуникационные сети. В ответ Иран атаковал американские объекты в Иордании, Бахрейне, Омане, Кувейте и Катаре.
География и интенсивность иранских ответных ударов расширялись, охватывая различные военные объекты США в странах Персидского залива. Например, ранее КСИР сообщал об ударах по авиабазам «Арифджан» и «Али Аль-Салем» в Кувейте, а также «Джаффер» и «Шейх Иса» в Бахрейне, среди прочих. Кувейтские власти назвали иранские атаки «опасной эскалацией», нарушающей суверенитет страны и угрожающей стабильности на Ближнем Востоке.