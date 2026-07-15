КСИР заявил об уничтожении установок HIMARS и комплекса Patriot в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ракетами и беспилотниками атаковал базу ВС США в Кувейте. В числе пораженных целей названы американский центр спутниковой связи, радар ПВО и ПРО, зенитно-ракетный комплекс Patriot, база снабжения, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Иранская сторона назвала атаку ответом на ночные удары американской авиации по объектам на юге Ирана. Бомбардировкам, согласно заявлению КСИР, подверглись зернохранилище в провинции Хузестан и завод минеральной воды в Иламе. В КСИР подчеркнули, что дислоцированные в Кувейте подразделения США служат основным плацдармом для проведения американских операций против Ирана.

Командование КСИР обратилось к гражданам Кувейта. Военные заверили, что у них нет к ним враждебным намерений. Они призвали кувейтский народ изгнать американские силы со своей территории. «Чистая земля Кувейта не должна быть оккупирована преступниками, которые только за последние два года истребили 70 тысяч палестинцев, включая 20 тысяч детей в героической Газе, и совершили трагедию в школе Минаба»,— заявили в КСИР.

Сегодня ночью США бомбили территорию Ирана семь часов подряд, сообщили ранее в Центральном командовании ВС США. В военном ведомстве заявили, что удары наносились по ракетным базам, военно-морским силам, системам береговой охраны и базам БПЛА.