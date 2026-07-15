Над Азовским морем и регионами России ночью уничтожили 93 дрона

Средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июля уничтожили 93 украинских беспилотника над акваториями Азовского и Черного морей и регионами России. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дроны были перехвачены над Московским регионом, Белгородской, Брянской и Курской областями, Краснодарским краем и Крымом. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону обломки БПЛА повредили жилые дома, никто не пострадал.

Константин Соловьев