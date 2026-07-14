Исторический особняк на Фонтанке, 23 станет пятизвездочным отелем после реставрации

Группа компаний ACADEMIA приступила к реализации масштабного проекта по реставрации и приспособлению исторического особняка на набережной реки Фонтанки, 23, об этом «Ъ Северо-Запад» рассказали в компании.

Особняк, известный как «Дом жилой И. Форша», с 2012 года имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Отмечается, что именно в этом здании в XIX веке собирались представители петербургской интеллектуальной и творческой элиты, а также состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Новый проект предусматривает бережную реставрацию здания XVIII века и его адаптацию под современный пятизвездочный отель более чем на 100 номеров. Исторические парадные интерьеры будут восстановлены с сохранением всех предметов охраны, а новая инфраструктура органично дополнит архитектурный ансамбль.

В ACADEMIA отмечают, что работы ведутся в тесном взаимодействии с КГИОП и ведущими специалистами в области реставрации. Главная задача проекта — сохранить исторический облик памятника архитектуры конца XVIII века. Концепция будущего отеля опирается на богатое культурное наследие особняка и возрождает атмосферу знаменитых петербургских литературно-музыкальных салонов.

История дома на Фонтанке начинается в 1790-х годах, когда участок принадлежал придворному золотошвею Ивану Форшу. Однако настоящую известность особняк приобрел во второй половине XIX века, когда им владела семья Абаза. Юлия Федоровна Абаза — выдающаяся певица и одна из основательниц Петербургской консерватории. Она создала здесь музыкальный салон, который стал одним из важнейших культурных центров столицы и местом встречи выдающихся деятелей искусства своего времени.

Матвей Николаев