Петербуржец получил условный срок за продажу персональных данных военного

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. Мужчину признали виновным в незаконном сборе и продаже персональных данных военнослужащего, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установили следствие и суд, в конце января петербуржец вступил в сговор с сообщником. Один из них должен был искать клиентов, другой — получать сведения из закрытых баз данных.

12 февраля мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений предложение об оказании «информационных услуг». На него откликнулся сотрудник ФСБ, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Во время переписки в мессенджере фигурант согласовал стоимость информации об одном человеке — 10 тыс. рублей. После получения денег сообщники, используя специальные боты и доступ к закрытым базам данных, собрали сведения о военнослужащем, оформили их в электронный файл и передали «заказчику». Полученные средства они разделили между собой.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 120 тыс. рублей.

Матвей Николаев