Дело адвоката рассмотрят в закрытом режиме

Калининградский областной суд 13 июля провел предварительное слушание по уголовному делу 65-летней Марии Бонцлер — адвоката и правозащитницы. Дело рассматривает судья Александр Марочкин. Процесс проходит в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну. По данным защиты, первое заседание по существу назначено на 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпожа Бонцлер обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии управления Следственного комитета по Калининградской области, в 2024 году она собирала и предоставляла спецслужбам «недружественного государства» данные о сотрудниках регионального силового блока, которые выявляли и расследовали уголовные дела в отношении лиц, сотрудничавших с этим государством. Кроме того, следствие утверждает, что адвокат передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в связи с профессиональной деятельностью. Государство, о котором идет речь, в официальных сообщениях ведомства не названо. Дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

Марию Бонцлер задержали 28 мая 2025 года после обыска в ее квартире. На следующий день Ленинградский районный суд Калининграда заключил ее под стражу. Первоначально адвокату предъявили обвинение по ст. 275.1 УК РФ — о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией. В марте 2026 года следствие переквалифицировало ее действия на государственную измену и вскоре завершило расследование. Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

После поступления дела в Калининградский областной суд защита просила изменить его территориальную подсудность. Адвокаты предлагали провести процесс в Петербурге или другом регионе, указывая, что госпожа Бонцлер в течение многих лет представляла доверителей в калининградских судах, критиковала действия местных силовых и судебных органов и потому сомневается в беспристрастности разбирательства. Однако 16 июня Третий кассационный суд общей юрисдикции отказался передавать дело в другой регион. Заседание кассации также проходило в закрытом режиме, обвиняемая участвовала в нем по видеосвязи. Сейчас госпожа Бонцлер находится в СИЗО, срок ее содержания под стражей продлен до 13 ноября.

После предварительного слушания адвокат Роман Морозов настаивал в своем Telegram-канале, что в зале использовали аппаратуру, создававшую постоянный фоновый шум для защиты закрытой информации. По его словам, во время заседания самочувствие госпожи Бонцлер ухудшилось и ей вызвали скорую помощь. Защитники также заявили, что суд отклонил их ходатайства, касавшиеся допустимости части доказательств.

Сторона защиты считает обвинение необоснованным. Сама госпожа Бонцлер ранее заявляла, что сведения о процессах, в которых она участвовала, были общедоступными, о рассматриваемых делах адвокат рассказывала представителям СМИ. Подробности позиции защиты не раскрываются, так как разбирательство проходит в закрытом формате. Первое заседание по существу, по словам защиты, назначено на 20 июля.

Мария Бонцлер много лет занималась защитой прав военнослужащих и призывников. В 1995 году она создала «Комитет солдатских матерей Калининградской области» и более 20 лет руководила организацией. В качестве адвоката госпожа Бонцлер участвовала в резонансных уголовных и административных процессах, в том числе представляла Игоря Барышникова, приговоренного к семи с половиной годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. В 2022 году саму госпожу Бонцлер дважды оштрафовали в общей сложности на 60 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии за высказывания, сделанные ею при изложении позиции защиты в судебных заседаниях.

Полина Пучкова