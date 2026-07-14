Ростоводоканал устраняет аварию на водоводе по улице Орбитальной

На улице Орбитальной произошел прорыв магистрального водовода большого диаметра. Специалисты АО «Ростоводоканал» вышли на место для устранения незначительной течи, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антонина Пшеничная Фото: Антонина Пшеничная

В ходе земляных работ после вскрытия участка трубопровода случился сильный порыв. Вода вышла на поверхность, затопила проезжую часть и повредила дорожное полотно на отдельных участках.

Подача воды на аварийном участке перекрыта, ремонтные работы уже ведутся. Завершить замену участка водовода планируется до 22.00 15 июля. Водоснабжение близлежащих многоквартирных домов не ограничено: ресурс поступает по резервной схеме в штатном режиме.

После завершения ремонта будет восстановлено дорожное покрытие. Сроки восстановительных работ определят по итогам оценки объема повреждений.

Мария Хоперская