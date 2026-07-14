Верховный суд поставил точку в споре о музыке группы «Кино» в фильме Учителя

Верховный суд России отказался пересматривать судебные решения по иску ООО «Национальное музыкальное издательство» к ООО «Творческо-производственное объединение „Рок“» и ООО «Арт-Эрия» о взыскании компенсации за использование песен группы «Кино» в фильме «Цой». Об этом говорится в определении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд отказался пересматривать спор о песнях группы «Кино» в фильме «Цой» Алексея Учителя

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Верховный суд отказался пересматривать спор о песнях группы «Кино» в фильме «Цой» Алексея Учителя

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Верховном суде указали, что доводы заявителя не свидетельствуют о существенных нарушениях норм права, которые могли повлиять на исход дела, поэтому оснований для пересмотра судебных актов не имеется.

Иск был подан Национальным музыкальным издательством, обладающим исключительной лицензией на ряд произведений группы «Кино». Истец требовал взыскать с ответчиков 1 млн рублей, заявляя о незаконном использовании четырех композиций в фильме «Цой».

Это уже не первое рассмотрение спора. В марте 2025 года Суд по интеллектуальным правам отменил ранее принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По итогам повторного разбирательства в удовлетворении требований было отказано, а Верховный суд не нашел оснований для пересмотра этого решения.

Матвей Николаев