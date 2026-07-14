Дело о банкротстве УК «Геоизол» передали в суд Санкт-Петербурга

Арбитражный суд Калининградской области передал по подсудности дело о банкротстве ООО «Управляющая компания „Геоизол“» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий судебный акт опубликован 14 июля в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о признании компании банкротом в конце апреля 2026 года обратилось АО «Акционерный банк „Россия“». После принятия заявления к производству суд назначил заседание для проверки обоснованности требований кредитора.

Одновременно банк просил принять обеспечительные меры: запретить налоговым органам регистрировать изменения в ЕГРЮЛ в отношении компании, ограничить отчуждение ее имущества, а также запретить регистрационные действия с долями должника в семи юридических лицах.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, указав, что кредитор не представил доказательств возможного вывода активов. Кроме того, на тот момент требования банка еще не были признаны обоснованными, а процедура банкротства в отношении компании не вводилась.

Позже «УК „Геоизол“» попросила передать дело в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Третье лицо — ООО «Геоизол» — также ходатайствовало об отложении заседания для возможного урегулирования спора.

По итогам заседания 14 июля Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил ходатайство о смене подсудности и передал материалы дела в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Матвей Николаев