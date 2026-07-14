Чиновников поставили на общий топливный лимит

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ограничить отпуск топлива для автомобилей региональных чиновников. Правительственная автобаза должна установить для служебного транспорта те же лимиты, которые действуют для жителей на конкретных АЗС. Аналогичные меры рекомендовано ввести местным администрациям. Объем ограничений господин Дрозденко не уточнил. Единого лимита для всего региона нет — его устанавливают сами топливные компании и отдельные заправки. Параллельно часть нефтяных компаний согласилась отпускать жителям до 10 л бензина в канистры в пределах общего лимита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Единого лимита на отпуск топлива в Ленобласти сейчас нет. Ограничения самостоятельно устанавливают нефтяные компании и отдельные АЗС. В зависимости от сети за одну заправку автомобилистам отпускают от 20 до 100 л топлива, чаще всего, по наблюдениям корреспондентов «Ъ Северо-Запад», лимит на бензин составляет 20–30 л. На некоторых станциях также ограничена продажа дизельного топлива — как правило, до 60 л. С 13 июля часть АЗС региона разрешила отпускать бензин в металлические канистры, соответствующие ГОСТу — обычно до 10 л, а у некоторых операторов — до 20 л. Топливо в канистре учитывается в общем лимите, установленном конкретной заправкой.

«Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример»,— заявил Александр Дрозденко. По его словам, никаких исключений для правительственного транспорта не предусмотрено, а установленного объема должно хватить для выполнения текущих задач.

«Если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет»,— следует из губернаторского релиза. Руководителям органов местного самоуправления он дал «настоятельные рекомендации» установить аналогичные ограничения для служебных машин муниципальных администраций.

Господин Дрозденко также сообщил, что региональные власти обратились к нефтяным компаниям с просьбой разрешить отпуск топлива в канистры. Часть операторов уже согласилась продавать жителям до 10 л бензина для бензопил, газонокосилок и другой садовой техники. Этот объем входит в лимит, установленный на конкретной АЗС, а не предоставляется дополнительно к нему. Заправлять топливо разрешается только в соответствующие ГОСТу канистры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов. Все ограничения губернатор, успокаивая жителей, назвал временными.

Впервые о переговорах с владельцами АЗС по поводу канистр пресс-секретарь губернатора Никита Донцов сообщил 7 июля. Тогда речь шла об отпуске не более 10 л топлива в металлическую тару, соответствующую ГОСТу. Конкретные сроки введения послабления и список участвующих сетей не назывались. Теперь губернатор уточнил, что согласие дала пока только часть нефтяных компаний.

О сложностях с топливом власти Ленобласти начали публично говорить в июне. 30 июня господин Дрозденко заявил, что дефицит бензина в регионе не является критическим, однако ритмичность поставок снизилась из-за проблем с логистикой. По его словам, запасы у региона имелись, но они были «не бесконечные», поэтому топливные компании самостоятельно устанавливали лимиты на отпуск бензина одному транспортному средству. Губернатор также сообщал о случаях завышения цен на отдельных АЗС и обещал направлять данные о необоснованном росте стоимости топлива в Федеральную антимонопольную службу.

По данным областных властей на 6 июля, стабильно работали 310 из 359 расположенных в регионе АЗС. Сетевые операторы фиксировали спрос на топливо, в 2–2,5 раза превышавший обычный уровень. Это приводило к временному отсутствию отдельных видов бензина на некоторых заправках. В правительстве Ленобласти утверждали, что ажиотаж постепенно снижается, нефтяные компании формируют резервы и налаживают новые логистические маршруты.

На прошлой неделе областные чиновники также обсуждали дополнительные механизмы распределения топлива. 9 июля вице-губернатор Ленобласти по топливно-энергетическому комплексу Денис Седов сообщил, что среди возможных вариантов рассматриваются отпуск бензина по QR-кодам и система «чёт-нечёт». Она предполагает, что в разные дни заправляться смогут автомобили в зависимости от цифры в регистрационном номере. По словам господина Седова, такие меры могли бы сократить очереди, ограничить спекуляции и гарантировать водителям получение необходимого объема топлива.

Позднее в тот же день пресс-секретарь губернатора Никита Донцов заявил, что вводить QR-коды или систему заправки по четности или нечетности номеров в обозримой перспективе власти региона не планируют. Он пояснил, что Ленобласть изучает практику других субъектов, но ситуация на областном топливном рынке остается стабильной, запасы имеются, а временные сложности должны быть устранены за счет корректировки логистики.

Проблемы с обеспечением российского топливного рынка обострились в конце мая на фоне повреждений и внеплановых остановок НПЗ после атак беспилотников, сокращения производства нефтепродуктов и изменения привычных маршрутов доставки. Вице-премьер Александр Новак 10 июля прямо связывал возникший дефицит с частичным выбытием нефтеперерабатывающих мощностей из-за ударов БПЛА. В июне объем реализации бензина на Петербургской бирже снизился на 23,9% год к году, дизельного топлива — на 35,4%.

Наиболее сложная ситуация сложилась у независимых АЗС, которые не имеют собственной переработки и закупают топливо на бирже или напрямую у заводов: вертикально интегрированные нефтяные компании в первую очередь обеспечивали ресурсом собственные сети. Дополнительную нагрузку на заправки создал выросший спрос. К началу июля ограничения на продажу топлива действовали более чем в 30 регионах. На отдельных АЗС вводились лимиты на одну машину, запрещался или ограничивался отпуск бензина в канистры, а некоторые станции временно прекращали свободную продажу отдельных марок топлива.

Для стабилизации рынка федеральные власти запретили до конца июля экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива, увеличили загрузку действующих НПЗ, перенесли часть плановых ремонтов и направили в продажу ранее сформированные запасы. Правительство также временно снизило норматив обязательной реализации бензина на бирже с 15% до 10% от объема производства, разрешило выпуск топлива с менее жесткими экологическими параметрами и стимулировало импорт. Основным внешним поставщиком остается Белоруссия. В июне поставки бензина из республики достигли рекордного уровня. Российские компании также начали закупать топливо в Индии. Вице-премьер Александр Новак 8 июля заявлял, что принятые меры позволили частично стабилизировать рынок, однако ситуация остается непростой.

Полина Пучкова