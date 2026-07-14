Антимонопольщики Ставрополья взялись за заправки с неадекватным ценником

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы приступило к разбору жалоб, связанных с удорожанием горючего в регионе. Согласно информации пресс-службы главы края, соответствующий вопрос был вынесен на рассмотрение оперативного штаба по обеспечению Ставрополья нефтепродуктами, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава регионального управления ФАС Мурсал Исмаилов на заседании штаба доложил, что ведомство фиксирует поток обращений от потребителей, указывающих на необоснованное повышение стоимости жидкого топлива. По его словам, все зафиксированные сигналы касаются исключительно небольших игроков рынка. «Все обращения касаются мелких поставщиков топлива», — приводится его позиция в официальном сообщении.

На заправочных комплексах крупнейших нефтяных холдингов официальные аналитики фиксируют лишь незначительное колебание ценовых показателей, не выходящее за пределы допустимого.

Между тем представители нефтяных компаний, принявшие участие в заседании, заверили собравшихся, что в ближайшие семь дней объем поставок топлива в Ставропольский край будет увеличен — что, по их заверениям, должно стабилизировать ситуацию на местном рынке горючего.

Параллельно с работой антимонопольщиков региональные власти задействовали административный ресурс для сдерживания топливного напряжения. Губернатор Владимир Владимиров ранее распорядился существенно сократить эксплуатацию служебного автопарка краевыми структурами. По предварительным расчетам, реализация этой меры позволит ежемесячно направлять на открытый рынок порядка трех тысяч тонн горючего, прежде расходовавшегося на нужды государственных ведомств.

Станислав Маслаков