Сроки подачи горячей воды сорвали в 553 домах Ростова-на-Дону

Администрация Ростова-на-Дону направила обращение в прокуратуру в связи с нарушением ресурсоснабжающими организациями сроков восстановления горячего водоснабжения в 553 многоквартирных домах. Наиболее острая ситуация складывается в домах, обслуживаемых Ростовскими тепловыми сетями (РТС). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Департамент ЖКХ ведет претензионную работу с ресурсоснабжающими организациями, допустившими нарушения. Материалы о несоблюдении сроков переданы в городскую прокуратуру для принятия мер в отношении поставщиков коммунальных ресурсов.

Первый этап испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов проходил с 12 мая по 6 июня. В этот период горячая вода была отключена в 1 328 многоквартирных домах и 164 объектах социальной сферы Советского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Кировского районов. По итогам испытаний выявлено 300 дефектов. В настоящее время горячее водоснабжение по всем объектам первого этапа восстановлено.

Второй этап проходил с 15 июня по 6 июля и охватил 703 многоквартирных дома и 64 социальных объекта Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. В установленные сроки горячая вода была восстановлена лишь в 150 домах. По остальным 553 домам направлено обращение в прокуратуру. На данный момент без горячего водоснабжения остаются 95 многоквартирных домов из 703. Устранением порывов занимаются 29 бригад.

Параллельно ресурсоснабжающие организации продолжают третий этап испытаний: в зону отключения вошли 789 многоквартирных домов и 48 объектов социальной сферы Ленинского, Кировского и Пролетарского районов.

Мария Хоперская