Независимость и бесстрастность

Штаб общественного наблюдения Общественной палаты Ленинградской области провел первый круглый стол, посвященный подготовке к Единому дню голосования. Участники обсудили аналитический доклад Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ) «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы», вопросы подготовки общественных наблюдателей, информационной безопасности и ключевые вызовы предстоящей избирательной кампании.

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В обсуждении приняли участие председатель Ассоциации НОМ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, член Общественной палаты РФ Александр Габитов, заместитель председателя региональной палаты, руководитель Штаба общественного наблюдения Ленинградской области Владимир Журавлев, а также эксперты, члены Общественной палаты Ленинградской области и муниципальных общественных палат, ветераны СВО, представители некоммерческих организаций и высших учебных заведений области, Ленинградской Торгово-промышленной палаты и молодежной общественной палаты.

Александр Брод отметил, что цель доклада НОМ — дать объективную оценку старту избирательной кампании. По его словам, по всей стране уже началась подготовка порядка 100 тыс. независимых общественных наблюдателей.

Особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности. Участники обсудили противодействие распространению фейков и материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта, а также необходимость оперативного взаимодействия общественных штабов с правоохранительными органами, прокуратурой и Роскомнадзором.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов подчеркнул, что ключевой принцип работы общественного наблюдения — объективность и независимость.

«Общественный наблюдатель должен оставаться независимым и беспристрастным на всех этапах избирательного процесса. Именно объективность позволяет обеспечить доверие граждан к результатам голосования и делает институт общественного наблюдения эффективным инструментом защиты избирательных прав»,— отметил Габитов.

О подготовке наблюдателей в Ленинградской области рассказал руководитель Штаба общественного наблюдения Владимир Журавлев. Он сообщил, что обучение стартует уже 20 июля в Гатчине, после чего пройдет во всех муниципальных районах региона.

«Мы существенно усилили команду преподавателей, увеличив ее до одиннадцати человек. Программа обучения носит практический характер: наблюдатели будут изучать законодательство, разбирать реальные конфликтные ситуации и отрабатывать алгоритмы действий непосредственно на избирательных участках»,— отметил Владимир Журавлёв.

Также участники обсудили необходимость дополнительного информирования молодых избирателей, вопросы кибербезопасности и совершенствование системы общественного контроля.

По итогам круглого стола было отмечено, что Штаб общественного наблюдения Ленинградской области продолжит масштабную подготовку независимых наблюдателей, развитие системы общественного контроля и информационное сопровождение выборов, чтобы обеспечить открытость, законность и прозрачность избирательного процесса.