Парламент КБР внес в Госдуму заявку на включение республики в туристический эксперимент

Парламент Кабардино-Балкарии направил в Государственную думу законодательную инициативу о включении республики в федеральный эксперимент по регулированию гостевых домов. Законопроект опубликован на портале Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В регионе насчитывается свыше 300 таких объектов, официально не имеющих правового статуса, тогда как туристический поток за шесть лет вырос втрое и по итогам 2025 года превысил 2 млн человек. Поэтому региональный парламент Кабардино-Балкарии обратился к федеральным законодателям с предложением расширить географию действующего туристического эксперимента, распространив его на республику. Речь идет о сотнях частных объектов размещения, которые фактически обслуживают туристов, однако юридически существуют вне какой-либо регуляторной рамки.

Масштаб проблемы подтверждается результатами инвентаризации, проведенной региональными властями. Из более чем 600 выявленных средств размещения свыше 300 по своим характеристикам соответствуют понятию гостевого дома, но до сих пор не вписаны ни в один реестр и не подпадают под профильное законодательство. Именно этот разрыв между реальным рынком и его формальным положением послужил основным доводом для законодательного обращения в Госдуму.

Федеральный контекст инициативы задан законом, принятым в июне 2025 года: с 1 сентября того же года и до 31 декабря 2027-го в стране проводится пилотный проект по оказанию услуг гостевых домов. В число участников вошли Дагестан, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область и ряд других субъектов — однако Кабардино-Балкария в этом перечне не значится. Условия участия предполагают обязательную классификацию объектов, их соответствие утвержденным стандартам и внесение в специальный реестр; без этого оказывать услуги размещения запрещено. Пока республика остается за рамками эксперимента, сотни владельцев гостевых домов вынуждены продолжать работу в правовой неопределенности.

За инициативой стоит и очевидный фискальный расчет. Власти КБР напрямую увязывают легализацию частного сектора с пополнением муниципальных бюджетов за счет туристического налога: по итогам 2025 года этот сбор уже составил более 28 млн руб. Официальное признание гостевых домов позволит не только расширить налоговую базу, но и повысить стандарты безопасности для отдыхающих, а также вывести малый частный бизнес, ориентированный на горный туризм, в легальное экономическое пространство.

Станислав Маслаков