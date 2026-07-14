Власти Северной Осетии потратят 2,2 млрд рублей на водопровод Владикавказа

ГКУ «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия — Алания» разместило на федеральном портале госзакупок документацию по открытому электронному конкурсу на модернизацию водопроводной инфраструктуры республиканской столицы. Начальная (максимальная) цена составляет 2 млрд 206,3 млн руб., следует из данных закупки на портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 24 июля в 12:00 по московскому времени. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 28 июля, итоги конкурса планируют подвести 29 июля. Лот размещён в рамках законодательства о контрактной системе (44-ФЗ), организатором торгов выступает уполномоченный орган по закупкам республики.

Победитель торгов получит аванс в размере 30% от суммы контракта, обеспечение заявки установлено на уровне 22,06 млн руб. Основной объем финансирования запланирован на 2028 год и последующие периоды, что свидетельствует о длительном производственном цикле и поэтапном освоении бюджетных средств. Работы разделены на два технологических этапа, а сам проект привязан к плану-графику на 2026 год.

К участникам предъявляются жесткие квалификационные требования: претендент обязан подтвердить опыт исполнения сопоставимого контракта на строительство линейных объектов стоимостью не менее 30% от начальной цены лота — то есть от 661,9 млн руб. Такой порог фактически отсекает от торгов компании, не располагающие соответствующим портфелем крупных бюджетных объектов. Конкурсная документация предусматривает обязательное общественное обсуждение — процедуру, которую регуляторы, как правило, применяют к социально значимым проектам с существенным финансовым объемом.

Владикавказская система водоснабжения входит в перечень критически важных объектов городской инженерии и давно нуждается в капитальном обновлении. Нынешний конкурс — первый этап масштабной реновации коммунальной инфраструктуры республиканского центра. Совокупность факторов — значительный аванс, высокий квалификационный барьер и горизонт исполнения до конца десятилетия — указывает на то, что регион рассчитывает привлечь крупного отраслевого игрока, способного выполнить технически сложный долгосрочный проект, критически важный для 300-тысячного города.

Станислав Маслаков