На Дону задержали скрывавшегося 10 лет фигуранта дела о покушении на убийство

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Его обвинили в покушении на убийство группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), сообщили в СУ СК России по региону. Фигурант скрывался десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый вместе с двумя соучастниками из личной неприязни произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в потерпевшего и повредил его автомобиль, после чего скрылся. Своевременно оказанная медицинская помощь сохранила пострадавшему жизнь.

Двое участников преступления были установлены и задержаны в короткие сроки. Суд приговорил их к 12 и 8 годам лишения свободы соответственно.

Третий фигурант длительное время уклонялся от следствия. В 2017 году ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. В 2026 году его местонахождение установили. В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО.

Мария Хоперская