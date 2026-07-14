Дело пахнет никотином

С 1 октября в России вступает в силу закон об обязательном лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. До этого времени регионам предстоит принять собственные нормативные акты, а муниципалитетам — определить территории, где будет ограничена продажа табака. Участники круглого стола в Торгово-промышленной палате Ставропольского края считают, что успех реформы будет зависеть не только от новых правил, но и от того, насколько удастся избежать избыточной нагрузки на добросовестный бизнес и одновременно усилить борьбу с нелегальным оборотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 1 октября 2026 года в России начинается переход на обязательное лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. До 1 марта 2027 года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны получить лицензии на каждый торговый объект, реализующий сигареты, нагреваемый табак, электронные системы доставки никотина и другую никотинсодержащую продукцию. После завершения переходного периода продажа такой продукции без лицензии будет запрещена.

Лицензии будут выдаваться отдельно на каждый торговый объект. Размер государственной пошлины составит 20 тыс. руб. в год, а максимальный срок действия разрешения — пять лет. При отзыве лицензии повторно получить ее в течение года в пределах соответствующего муниципалитета будет невозможно.

До вступления закона в силу субъектам РФ предстоит выбрать лицензирующий орган и утвердить правила предоставления новой госуслуги. Муниципалитетам, в свою очередь, необходимо провести общественные обсуждения и установить границы прилегающих к школам территорий, где торговать табаком запрещено. Одновременно регионы получили право увеличить минимальную площадь специализированных магазинов с пяти до десяти квадратных метров.

Необходимость реформы федеральные власти объясняют борьбой с серым рынком. Для Ставрополья это сверхактуально: по данным ННЦК за IV квартал 2025 года, доля нелегального оборота сигарет в стране составляет 8,6%, тогда как в Ставропольском крае она достигает 13,2%, что делает регион одним из антилидеров страны. При этом табачная отрасль ежегодно обеспечивает федеральному бюджету около 1 трлн руб. акцизных поступлений. В государственной системе маркировки зарегистрировано около 270 тыс. торговых объектов по стране, из которых порядка 5 тыс. работают на Ставрополье.

Участники круглого стола отметили, что запуск закона потребует согласованных действий всех уровней власти.

«Мы прекрасно понимаем, что показатель по Ставропольскому краю связан не с тем, что здесь кто-то плохо работает. Это сложный регион с точки зрения логистики, открытости административных границ и географического положения»,— отметил заместитель председателя Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Владлен Максимов.

По его словам, закон направлен на сокращение нелегального оборота, а не на уменьшение числа легальных торговых объектов. Господин Максимов рекомендовал предпринимателям заранее готовить документы, чтобы избежать перегрузки лицензирующих органов в первые месяцы работы новой системы.

На региональном уровне ключевой задачей станет организация самой процедуры лицензирования.

«Никаких дополнительных ограничений мы пока вводить не планируем. В частности, не предусматриваем увеличения минимальной площади торгового объекта сверх установленных федеральным законом пяти квадратных метров»,— сообщил первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин.

По его словам, проект краевого закона уже проходит согласование. Из 7,5 тыс. зарегистрированных в системе маркировки торговых точек реально работают около 4,5 тыс. — именно им предстоит получить лицензии. При этом новые полномочия субъект получает без увеличения штата лицензирующего органа. Господин Полькин также поддержал идею передачи регионам части табачных акцизов для финансирования администрирования новой системы.

С необходимостью решения организационных вопросов согласны и представители муниципалитетов.

«Мы, конечно, посмотрим проект краевого законодательства и, возможно, будем вносить предложения»,— сообщила руководитель отдела координации потребительского рынка администрации Ставрополя Виолетта Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТПП по Ставрополью Фото: пресс-служба ТПП по Ставрополью

По ее словам, в краевом центре работает около 200 специализированных табачных магазинов. Муниципалитетам предстоит определить прилегающие к школам территории, однако федеральный закон не предусматривает финансирования этих полномочий, поэтому вопрос ресурсного обеспечения новой работы остается открытым.

В правоохранительных органах рассчитывают, что лицензирование станет эффективным инструментом контроля.

«Начиная с 2023 года, у нас появилась положительная судебная практика по вопросам пресечения незаконного оборота табачной и никотинсодержащей продукции»,— сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями в сфере агропромышленного комплекса и потребительского рынка УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Денис Губанов.

По его словам, за первое полугодие 2026 года подразделениями экономической безопасности выявлено 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом табака. Наибольшее их число приходится на Ставрополь и города Кавказских Минеральных Вод.

Вместе с тем бизнес опасается роста административной нагрузки.

«Сегодня напряжение в предпринимательской среде такое, что введение дополнительных регламентов вызывает у людей раздражение. Но если закон принят, региональные правила должны быть максимально лояльными к легальному бизнесу»,— заявил руководитель комитета ТПП Ставропольского края по поддержке предприятий и предпринимателей в сфере общественного питания Сергей Тищенко. По его мнению, эффективность реформы зависит от того, насколько одновременно усилится борьба с нелегальной торговлей, создающей недобросовестную конкуренцию.

Эту позицию разделяет и краевой уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Шишов.

«Мы выступаем за взвешенный подход. При разработке краевого закона важно сохранить баланс интересов государства и бизнеса», — подчеркнул он. Господин Шишов отметил, что предприниматели готовы работать легально, но рассчитывают на симметричную борьбу с теневым рынком. В качестве компромисса он предложил рассмотреть поэтапное внедрение положений закона в формате пилотного проекта в одном из муниципалитетов.

Роман Лаврухин