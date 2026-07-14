Летние лагеря Новороссийска за сезон примут почти 6,8 тысяч детей

В Новороссийске в летнюю оздоровительную кампанию работают четыре загородных детских лагеря — «Глобус», «Панда Кэмп», «Горный родник» и «Академия лидерства». За сезон они примут 6,8 тыс. детей. Об этом сообщил глава города по итогам посещения учреждений отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кравченко Фото: Андрей Кравченко

В муниципалитете отметили, что во время летних каникул особое внимание уделяют безопасности, условиям проживания и организации досуга детей. По словам главы города, ежегодно в период летней кампании проводится мониторинг работы лагерей, чтобы оценить условия отдыха и пообщаться с воспитанниками.

В муниципальном лагере «Глобус» за лето организовали пять тематических смен. В настоящее время проходит третья смена, в которой отдыхают около 300 детей. Она проводится под девизом «Народы в квадрате: свой код единства». Для участников подготовили образовательные, творческие и спортивные мероприятия.

В ходе посещения лагеря осмотрели жилые корпуса, столовую и медицинский пункт. Также оценили условия проживания, организацию питания и программу отдыха. В администрации подчеркнули, что учреждения должны обеспечивать детям комфортные условия на протяжении всей летней кампании.

Продолжается третья смена и в детском оздоровительном лагере «Панда Кэмп», где сейчас отдыхают 350 детей. Перед началом сезона в учреждении обновили инфраструктуру. В лагере построили два новых жилых корпуса, капитально отремонтировали еще три здания, а в остальных выполнили косметический ремонт.

Благодаря проведенным работам вместимость лагеря увеличили на 40 мест. В муниципалитете отметили, что модернизация позволила расширить возможности для приема детей в период летней оздоровительной кампании.

Всего в этом году четыре загородные организации отдыха Новороссийска примут почти 6,8 тыс. детей. Летняя программа включает тематические смены, образовательные, спортивные и культурные мероприятия, а также организованный отдых в обновленной инфраструктуре лагерей.

Мария Удовик