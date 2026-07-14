Владимир Бондарь пойдет на новый срок полномочий председателя КСП

15 июля муниципалитет Ярославля рассмотрит вопрос о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты (КСП) города Владимира Бондаря. Соответствующая информация отражена на сайте муниципалитета.

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Как пояснил «Ъ-Ярославль» глава муниципалитета Сергей Калинин, новое назначение необходимо в связи с завершением срока полномочий. В проекте решения указывается, что решение о назначении вступит в силу со 2 октября 2026 года.

Владимир Бондарь — уроженец Саратовской области, заслуженный экономист РФ, кандидат педагогических наук. С 2008 года занимал пост заместителя председателя КСП, а с 2014 года является председателем КСП.

Алла Чижова