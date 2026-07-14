В Беслане вновь выставили на торги конезавод за 159,4 млн рублей

Конкурсный управляющий Татьяна Машкина назначила на 31 августа открытый аукцион по реализации единого имущественного комплекса ООО «Конзавод» в Беслане — предприятия, находящегося в процедуре банкротства с 2008 года, — стартовая цена лота составляет 159,384 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств. Площадкой для электронных торгов определен оператор «Вердиктъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Выставленный на продажу объект представляет собой целостный производственно-технологический массив. В единый лот включены 12 капитальных строений: административный корпус площадью 222 кв. м, конюшня на 532,4 кв. м, беговая дорожка протяженностью 2,4 км, несколько трибун, автостоянка и вспомогательные постройки на улице Фриева. Ключевую ценность предложения формируют два права долгосрочной аренды на земельные наделы совокупной площадью свыше 14,2 млн кв. м — участок в 1,422 млн кв. м и значительно более крупный, занимающий 12,794 млн кв. м.

Начальная цена лота зафиксирована на уровне 159,384 млн рублей; шаг повышения ставки составляет 7,969 млн рублей. Для сравнения: на предшествующих торгах, которые проводились в мае, стартовая планка была установлена выше — 177,093 млн рублей при аукционном шаге 8,855 млн рублей. Снижение начальной цены примерно на 10% свидетельствует о стремлении организаторов привлечь более широкий круг претендентов и не допустить очередного срыва процедуры.

Дело о несостоятельности предприятия рассматривается Арбитражным судом Республики Северная Осетия — Алания с 2008 года. За прошедшие 17 лет компании так и не удалось восстановить платежеспособность, и теперь накопленные активы переводятся в денежную форму для погашения требований кредиторов.

Условия сделки предусматривают полную оплату в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи; ранее внесенный задаток засчитывается в счет итоговой суммы. Расходы по переоформлению прав собственности возлагаются на приобретателя. В случае отказа победителя от заключения договора задаток не возвращается, а право на сделку переходит к участнику, предложившему вторую по величине цену. Расчеты ведутся через счет должника в Курском отделении ПАО Сбербанк.

Формат единого лота продиктован необходимостью сохранить хозяйственную связность инфраструктуры, однако он же сужает круг потенциальных покупателей. Столь специфичная площадка — конно-спортивные объекты в сочетании с обширными земельными правами аренды — способна заинтересовать преимущественно профильных инвесторов, ориентированных на агропромышленные либо спортивные проекты. Вместе с тем для Северной Осетии речь идет об одном из крупнейших земельных ресурсов в пригороде Беслана: новый собственник сможет либо сохранить сельскохозяйственный профиль угодий, либо, при соответствии разрешенному виду использования, частично перепрофилировать актив.

Станислав Маслаков