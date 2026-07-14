Такси «2-306-306» в Ростове подорожало на 5% из-за дефицита бензина

Тарифы на поездки в такси 2-306-306 в Ростове-на-Дону к июлю 2026 года выросли на 5% на фоне дефицита топлива. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщила заместитель директора службы Елена Четверкина.

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По ее словам, около 20–25% автомобилей, работающих на бензине, прекратили выезды из-за нерентабельности. Водители тратят сопоставимое время на поиск топлива и простой в очередях на заправках, что увеличивает затраты на обслуживание пассажиров. «Автомобили 306 в основном работают на газе», — уточнила Четверкина.

Удорожание затронуло только пиковые периоды нагрузки. Дальнейшее изменение тарифов будет зависеть от ситуации с бензином в стране. Следующее повышение цен возможно в сентябре, когда горожане начнут возвращаться после отпусков и пассажиропоток возрастет.

Мария Хоперская