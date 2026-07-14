Чиновникам в Ленобласти ограничат заправку служебных автомобилей

Власти Ленинградской области введут лимит на заправку служебных автомобилей чиновников, аналогичный ограничениям, действующим для жителей региона на АЗС. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава региона добавил, что при необходимости часть рабочих вопросов чиновники смогут решать по видеосвязи, чтобы избежать лишних поездок

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава региона добавил, что при необходимости часть рабочих вопросов чиновники смогут решать по видеосвязи, чтобы избежать лишних поездок

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, автобаза правительства Ленобласти получила поручение установить для служебного транспорта такой же лимит на отпуск топлива, как и для обычных автомобилистов. Аналогичные рекомендации губернатор направил руководителям муниципалитетов.

«Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример»,— отметил господин Дрозденко.

Глава региона добавил, что при необходимости часть рабочих вопросов чиновники смогут решать по видеосвязи, чтобы избежать лишних поездок.

Кроме того, губернатор напомнил, что часть нефтяных компаний уже разрешила жителям заправлять в металлические канистры, соответствующие ГОСТу, до 10 литров топлива в пределах действующего на конкретной АЗС лимита. Эта мера, по словам губернатора Дрозденко, позволит владельцам садовой техники приобрести бензин для газонокосилок, бензопил и другого оборудования.

Карина Дроздецкая