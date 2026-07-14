Спрос на сервисные апартаменты в Петербурге удержался благодаря готовым проектам

В первом полугодии 2026 года спрос на апартаменты в Санкт-Петербурге снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако сервисные апарт-отели сохранили стабильные продажи. Об этом сообщили аналитики консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За шесть месяцев в городе было реализовано 1,28 тыс. апартаментов, из которых около 1 тыс. пришлись на сервисные проекты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За шесть месяцев в городе было реализовано 1,28 тыс. апартаментов, из которых около 1 тыс. пришлись на сервисные проекты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За шесть месяцев в городе было реализовано 1,28 тыс. апартаментов, из которых около 1 тыс. пришлись на сервисные проекты — столько же, сколько годом ранее. Их доля в общем объеме спроса выросла до 79%.

По словам директора консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, устойчивый спрос обеспечивают прежде всего готовые объекты с относительно доступными ценами. Лидерами продаж стали апарт-отели Glorax Заневский и Ladozhsky Avenir у станции метро «Ладожская», где средняя стоимость квадратного метра составляет 205 тыс. и 234 тыс. рублей соответственно.

На конец июня в продаже находилось 49 комплексов апартаментов — это на 9% меньше, чем в конце прошлого года. При этом общий объем предложения практически не изменился и составил 5,6 тыс. юнитов. Доля сервисных апартаментов в экспозиции также выросла — с 71% до 79%.

Средняя стоимость квадратного метра сервисных апартаментов за полгода увеличилась на 6%, до 384,3 тыс. рублей. В несервисном сегменте рост оказался выше — на 12%, до 363 тыс. рублей за квадратный метр.

В первом полугодии на рынок вышли четыре новых проекта почти на 1 тыс. юнитов. Основную часть новых объектов — 95% — составили сервисные апартаменты. Среди них — МФК «Saan Московские ворота», МФК «Арт Плаза», проект «Место Рощино» в Ленинградской области и реконструируемый отель на Петровском переулке.

Во втором полугодии девелоперы планируют ввести в эксплуатацию еще 16 проектов общим объемом 8,7 тыс. юнитов, причем большинство из них будут расположены в спальных районах Петербурга.

Карина Дроздецкая