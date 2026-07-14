Ставропольские чиновники пересядут на общественный транспорт из-за дефицита горючего

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел заседание оперативного штаба, посвященного проблеме топливоснабжения региона. В работе совещания приняли участие профильные краевые министры, руководители муниципалитетов, представители нефтяных структур и территориального управления Федеральной антимонопольной службы. По итогам заседания принят ряд конкретных решений, о которых губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Штаб переводится в режим постоянной работы — его деятельность продолжится вплоть до полного урегулирования топливного вопроса в крае.

Одной из ключевых мер стало существенное сокращение эксплуатации ведомственного транспорта краевого правительства и министерств. Отныне служебные автомобили для региональных руководителей допускаются исключительно в пределах Ставрополя, а любой выезд за городскую черту возможен лишь с личного разрешения губернатора. Аналогичные рекомендации направлены в адрес муниципальных администраций, Думы Ставропольского края и местных советов депутатов.

По предварительным расчетам, введенные ограничения позволят ежемесячно высвобождать для открытого рынка порядка трех тысяч тонн горючего, которое в противном случае расходовалось бы на нужды госструктур.

Машины скорой медицинской помощи, пожарные расчеты, городской общественный транспорт, а также коммунальные и дорожные предприятия получат доступ к нефтепродуктам через механизм прямых контрактов с крупными нефтяными компаниями. Это должно исключить перебои в работе критически важных городских служб. При этом перечни техники, допускаемой к заправке, будут тщательно верифицированы: в них войдут только машины, непосредственно задействованные в технологических процессах. Весь административный автотранспорт из списков исключается.

Министерству сельского хозяйства поручено сформировать графики закупки топлива для полевых работ. Параллельно Министерство промышленности получило два отдельных поручения: совместно с нефтяными компаниями наладить бесперебойное снабжение горючим городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, а также изучить возможность включения ставропольских топливных поставщиков в федеральные механизмы закупки импортных нефтепродуктов, реализуемые под патронажем российского правительства.

Помимо административных решений, Владимир Владимиров обратился к нефтяным компаниям с предложением увеличить лимиты отпуска топлива на один автомобиль за один подъезд к колонке. По наблюдениям штаба, многие водители вынуждены занимать очередь дважды, чтобы набрать необходимый объем горючего для поездки. Это, по сути, искусственно удваивает длину очередей.

Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы фиксирует обращения граждан и организаций с жалобами на рост цен на жидкое топливо и проводит оперативные проверки по каждому случаю. Как отмечается, нарушения преимущественно связаны с небольшими независимыми АЗС. На заправках, входящих в крупные федеральные сети, ценовые изменения носят незначительный характер.

На фоне принимаемых мер нефтяные компании прогнозируют увеличение объемов поставок горючего в регион уже в течение ближайшей недели, утверждает Владимир Владимиров.

Станислав Маслаков